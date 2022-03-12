الجرافات باشرت بجرف الثلوج عن الطرق الرئيسية في عكار

باشرت الجرافات التابعة لوزارة الاشغال العامة بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع، عمليات جرف الثلوج من على الطرق الرئيسية ابتداء من الزعرورة في بلدة حرار وصولا الى بلدة فنيدق حيث بلغت سماكة الثلوج فيها حدود الـ35 سنتمترا.



وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في المنطقة خالد ديب إلى أن "الطريق باتت سالكة حتى فنيدق للسيارات ذات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية، وان طريق فنيدق القموعة بحكم المقطوعة بسبب تراكم الثلوج والعمل جار لاعادة فتحها".



ولا يزال المنخفض الجوي يحكم سيطرته على مختلف المناطق العكارية مع استمرار تساقط الثلوح على ارتفاع 800 متر عن سطح البحر وما فوق وتدن كبير بدرجات الحرارة بلغت ليلا حدود الدرجتين تحت الصفر في القرى الجبلية وحوالى الـ4 درجات فوق الصفر في المناطق الساحلية حيث رفعت الامطار الغزيرة من منسوب مجاري الانهر وبخاصة النهر الكبير الذي فاضت مياهه باتجاه الاراضي الزراعية في القرى والبلدات عند ضفته اللبنانية في السعودية وحكر الضاهري والسماقية وصولا الى العريضة.



وفاقم الانقطاع المتواصل للكهرباء لليوم الـ9 على التوالي بفعل الاعطال الناتجة عن انهيار ابراج خطوط التوتر العالي في بلدتي الحصنية والحبالصة، والتقنين الذي يفرضه أصحاب مولدات الاشتراك بحجة فقدان المازوت وارتفاع الاسعار، من الواقع الصعب أساسا عند أبناء المنطقة الذين لجأوا الى الحطب العنصر الاساسي المتبقي لتأمين التدفئة لمنازلهم.