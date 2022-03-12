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لبنان
موسى: مشاكلنا كبيرة وتحدياتنا صعبة على كل الأصعدة
Lebanon 24
12-03-2022
|
03:45
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قال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى خلال مأدبة غداء على شرف أهل الصحافة والإعلام تقديراً لجهودهم المستمرة في نقل الأخبار ومواكبة التطورات، إنّ "مشاكلنا كبيرة وتحدياتنا صعبة على كل الأصعدة، وإذا اردت التحّدث عن قطاع انا معني به، أؤكد لكم اننا ضمن أكبر أزمة سكنية واجهها لبنان في التاريخ المعاصر؛ الشاب اللبناني غيرقادر عل شراء منزل أو استئجار شقة سكنية إلا بالدولار وهو غير متوافر، رغم انخفاض أسعار العقار بنسبة 50% بعد ثورة 17 تشرين الول 2019، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لللبنانيين المقيمين في لبنان ومدخولهم من داخل البلد؛ مما يعني انه لن يكون هناك من تطوير عقاري في لبنان خلال السنوات القادمة، وذلك لعدم مواكبة القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني لأ سعار العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار.
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