لبنان

نائب "الوطني الحر": المعطيات الانتخابية في عكار غير واضحة حتى الآن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2022 | 03:45
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أنّ "الترشيحات في عكار أصبحت كثيرة، وقد بات هناك ما يقارب الـ50 مرشحاً، الأمر الذي سيزيد من عدد اللوائح الانتخابيّة".
وفي حديثٍ لـ"لبنان24"، أشار درغام إلى أن "التواصل قائمٌ مع مختلف الأحزاب والشخصيات المستقلة في المنطقة لخوض الانتخابات"، موضحاً أن "الأمور تتوضح بشكل أكبر بعد إقفال باب الترشيحات يوم الثلاثاء".
وأضاف: "الأمور حالياً ليست واضحة خصوصاً أن الترشيحات لم تكتمل كما أنه لم يتم الإعلان بعد عن اللوائح بشكل مباشر".
ورداً على سؤال عن خطة التيار "الوطني الحر" لتقسيم أصوات الناخبين، قال: "التيار يتخذ قراراته على هذا الصعيد بعد دراسة واقعه الانتخابي، وسيقارب عملية تقسيم الأصوات بدقة لمعرفة التوجهات التي ستؤدي إليها". 
وشدّد درغام على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحاً أن "كل الأمور تشيرُ إلى هذا الأمر"، وقال: "كل الأحزاب أطلقت ماكيناتها الانتخابية التي باشرت عملها بقوة، وبالرغم من الظروف الاقتصادية والمعيبة الكل يعمل وكأن الانتخابات حاصلة غداً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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