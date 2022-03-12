الأمن الغذائي في لبنان "مُهدّد".. وهذا ما قد يحصل بعد شهرين!

أشار نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد إلى أنّ "هناك تهديدا للأمن الغذائي في لبنان بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وبسبب قرار بعض الدول وقف تصدير المواد الغذائية".

وقال فهد لـ"الجديد": "بعد شهرين يمكن أن نشهد أزمة كبيرة اذا لم نتمكن من استيراد المواد الغذائية، ونعتمد على وعي المواطنين وعدم التخزين والشراء أكثر من الحاجة".

وأوضح أنّ "المتاجر متخوفة من الأوضاع في البلد، وتعميم الاتهامات بحقها غير مقبول وهدفنا تأمين المواد الغذائية بشكل دائم".

ولفت فهد إلى أنّ "طريقة الدفع الجديدة على أساس 50% نقداً و50% بالبطاقة المصرفية بسبب انخفاض السيولة من الاسواق".