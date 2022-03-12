هذا ما طالبت به لجنة سائقي مرفأ بيروت

دعت لجنة سائقي مرفأ بيروت عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL"، الى إيلاء مطالبهم الاهتمام اللازم، وقالت في بيان: "طفح كيل تجويعنا نحن وعائلاتنا ونفد صبر السائق الذي بدأ بآخر رحلات عمره ليجمع قوت عائلته من جهة وايجار مواصلاته واحتياجاته من جهة أخرى ليبقى واقفا ومثابرا على قدميه".



ودعت أصحاب المصالح والشركات الى "تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وزارة العمل بحضور رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله وان يأخذ كل ذي حق حقه من السائقين، كي يعيش السائق وعائلته بالحد الادنى للعيش الكريم، وما زلتم لليوم لا تدفعون من أجرة تعبه إلا بدل النقل فقط وحتى تلبية مصالحكم واعمالكم اليومية في مرفأ بيروت ما زلنا نقوم بها على اكمل وجه، فلا تفرقوا بالمعاملة بين السائقين لأننا نحب العدل ونهاب الحق وكلنا واحد".