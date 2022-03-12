لبنان

بدل "البراد".. لبنانيون يبردون الطعام خارج المنازل لانقطاع الكهرباء!

Lebanon 24
12-03-2022 | 04:45
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 أطلق أهالي المنطقة الجردية في البترون صرخة معاناة جراء انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من أسبوعين في عدد من القرى والبلدات منها نيحا على ارتفاع 1350 مترا عن سطح البحر ومنذ أسبوع في بلدات أخرى منها رام على ارتفاع 1200، حيث لجأ معظمهم إلى تبريد الطعام في الخارج مستفيدين من تساقط الثلوج وتراكمها إضافة الى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات الوسطى والساحلية منذ 4 أيام. 
 
وناشد البترونيون وزير الطاقة وليد فياض والمسؤولين في قطاع الكهرباء العمل على تأمين التيار الكهربائي في ظل الحاجة الملحة للتدفئة مع موجة الصقيع والعواصف والثلوج التي غطت كل الجرد. 
 
كما، شهد عدد من القرى والبلدات الوسطى والجردية انقطاع خدمة الانترنت والمراجعات لدى الجهات المختصة لم تثمر حتى الآن. 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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