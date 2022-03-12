بين "الاشتراكي" و "القوات".. الضرورة الانتخابية أولاً

"انقذ" التحالف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية الطرفين معاً ومنع عزلهما انتخابياً، بعدما لم توفق القوات في ارساء تفاهم انتخابي مع حليف سني وازن، بسبب رفض تيار المستقبل التحالف معها في الدوائر المشتركة، وفي ظل عدم قدرة الاشتراكي على ايجاد تحالفات وازنة، الامر الذي يجعل الخطوة التحالفية بالغة الاهمية.

وبغض النظر عن الحضور السياسي والشعبي الوازن لكليهما، الا ان التحالف الاشتراكي- القواتي لم يكن خدمة مجانية يقدمها احدهما للاخر، فالمختارة، كما معراب، ايضا تعاني من ازمة تحالفات حقيقية بعد انسحاب تيار المستقبل وانكفاء حركة امل عن اي تحالف صريح مع الاشتراكي في الجنوب وبيروت الثانية وربما في الشوف وعاليه.

وجد الحزبان ان تحالفهما ضرورة سياسية، فحسما امر التحالف في دائرة بعبدا، حيث المصلحة الانتخابية التقت على ضرورة التحالف لكي يضمن كل منهما مقعده النيابي لا بل ليكونا قادرين على خوض معركة على المقعد الثالث الذي من المرجح في حال فازا به ان يكون لمصلحة احد المرشحين المسيحيين في اللائحة.