لبنان

تصريحٌ جديد من وزير الخارجية عن الحرب الأوكرانية.. ماذا قال عن القمح؟

Lebanon 24
12-03-2022 | 05:35
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لوكالة "الأناضول" التركية إن "لبنان ضدّ الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكداً تمسّك بيروت بشريعة الأمم المتحدة.
 
ودعا بو حبيب إلى "حل جميع المشاكل عبر الحوار بمناقشات شفافة وحرّة"، مشيراً إلى أن لبنان يتأثر بمجريات الأحداث العالمية كثيراً، وقال: "إن عطست أوروبا فالشرق الأوسط وحوض المتوسط يلتقط الرذاذ، فمشاكل القمح والنفط وارتفاع الأسعار بكل العالم وليس في لبنان فقط، لكن لبنان يعاني أكثر من غيره بسبب استيراد كامل من النفط والغاز، كما أن نصف القمح الذي نستورده من الخارج هو من أوكرانيا".
 
ورأى بو حبيب أن لبنان "أمام مصيبة جديدة حلّت عليه بعد المصائب التي حلت به منذ سنتين أكثر"، مشيراً إلى أن "بيروت تعمل على الاتصال بالدول والعواصم الصديقة والمنظمات الدولية للمساعدة بحل هذه الأزمة"، وأردف: "على الرغم من أن لبنان ما زال عنده مؤونة موجودة ولكن بعد شهر أو شهرين سيصبح بحاجة إلى القمح".
 
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