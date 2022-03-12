احترق محل "الحدادة وبويا" فتفحمت السيارة (صور)

اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل ورشة لطلاء السيارات وبداخله سيارة رباعية الدفع في البيسارية - الزهراني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يشار الى ان سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى باقي ارجاء الورشة.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.