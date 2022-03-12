لبنان

احترق محل "الحدادة وبويا" فتفحمت السيارة (صور)

Lebanon 24
12-03-2022 | 05:45
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اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل ورشة لطلاء السيارات وبداخله سيارة رباعية الدفع في البيسارية - الزهراني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
يشار الى ان سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى باقي ارجاء الورشة.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
 
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