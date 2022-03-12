لبنان

فرق بلدية صيدا رفعت رمولًا قذفتها رياح العاصفة من الشاطىء

Lebanon 24
12-03-2022 | 05:49
A-
A+
Doc-P-929897-637826862507551411.jpg
Doc-P-929897-637826862507551411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت فرق ورش بلدية صيدا (في مجمع صيدون البلدي) برفع رمول كانت قذفتها ليلا رياح العاصفة القوية من الشاطىء وغطت جانبا من المسرب الغربي للبوليفار البحري.
وعملت  جرافة تابعة للبلدية  على إزالة الرمول وإعادة نقلها إلى شاطىء البحر بمؤازرة قوى الأمن الداخلي (خفر السواحل).
كما قامت فرق طوارىء بلدية صيدا بتكثيف الكشف الدوري على أقنية المجاري ومصارف مياه الشتاء لضمان عدم إنسدادها بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال العاصفة .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2022-03-12
08:35 | 2022-03-12
08:33 | 2022-03-12
08:30 | 2022-03-12
08:25 | 2022-03-12
08:24 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website