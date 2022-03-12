فرق بلدية صيدا رفعت رمولًا قذفتها رياح العاصفة من الشاطىء

قامت فرق ورش بلدية صيدا (في مجمع صيدون البلدي) برفع رمول كانت قذفتها ليلا رياح العاصفة القوية من الشاطىء وغطت جانبا من المسرب الغربي للبوليفار البحري.وعملت جرافة تابعة للبلدية على إزالة الرمول وإعادة نقلها إلى شاطىء البحر بمؤازرة قوى الأمن الداخلي (خفر السواحل).كما قامت فرق طوارىء بلدية صيدا بتكثيف الكشف الدوري على أقنية المجاري ومصارف مياه الشتاء لضمان عدم إنسدادها بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال العاصفة .