خبيرٌ يكشف أمراً أساسياً عن الدولار في لبنان.. إليكم السيناريو القادم

رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنّ "الموازنة قد لا تقر قبل الانتخابات النيابية التي تعتبرُ تأسيساً للتغيير".



وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت أبو سليمان إلى أنه "لا يمكن أن تدوم عملية ضخ الدولارات للمصارف من قبل مصرف لبنان"، وقال: "لقد نسينا البطاقة التمويلية ولا نعلم أين أصبحت، ويمكن أن نشهد مستويات أعلى من التضخم في المستقبل". وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت أبو سليمان إلى أنه "لا يمكن أن تدوم عملية ضخ الدولارات للمصارف من قبل مصرف لبنان"، وقال: "لقد نسينا البطاقة التمويلية ولا نعلم أين أصبحت، ويمكن أن نشهد مستويات أعلى من التضخم في المستقبل".

وأوضح أبو سليمان أنّ "الدولار والجوع هما من يحركان الشارع"، داعياً "قوى التغيير إلى أن تكون لديها تطلعات لتصحيح الأوضاع المأساوية".



وأضاف: "الأحزاب ستستشرس لتمويل تنقلات الناخبين في الانتخابات النيابية بغياب الميغاسنتر".