لبنان

المديرية العامة للنفط تحذر تجار المحروقات: للتقيد بجدول الأسعار وإلا...

Lebanon 24
12-03-2022 | 06:24
A-
A+
Doc-P-929911-637826885434020628.jpg
Doc-P-929911-637826885434020628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي :
يتم التداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي عن نية بعض تجار المحروقات استغلال وضع الشتاء القارس وحاجة المواطنين الى التدفئة باعتماد تسعيرة لصفيحة المازوت مخالفة للسعر الصادر في جدول تركيب الاسعار.
يهم المديرية العامة للنفط ان تذكر تجار المحروقات انها ستتخذ اقصى الاجراءات بحق المخالفين  تصل الى حرمانهم كليا من الحصول على المحروقات من اي من الشركات المستوردة والموزعة في حال ورود اي اخبار من وزارة الاقتصاد او اي جهة امنية مولجة حماية المواطن.
لذا يطلب من تجار المحروقات التقيد التام بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط تحت طائلة الملاحقة قانونيا.

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2022-03-12
08:35 | 2022-03-12
08:33 | 2022-03-12
08:30 | 2022-03-12
08:25 | 2022-03-12
08:24 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website