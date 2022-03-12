بعد عملية رصد وتعقّب.. توقيف شخص أقدم على بيع شيكات مزوّرة

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الجرائم المَاليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية عن قيام شخص بأعمال احتيالية وترويج شيكات مزوّرة في عددٍ من المناطق اللبنانية.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المُكثّفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصلّت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:ر. ن. (من مواليد عام 1977، لبناني)وهو مطلوب بموجب /11/ ملاحقة قضائية بجرائم احتيال، استعمال مزوّر وتزوير، وشك دون رصيد.بتاريخ 10-3-2022 وبعد عملية رصد وتعقّب، أوقفته قوّة من المكتب في محلّة السانت تيريز-الحدت.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وأنه قام منذ شهر حزيران من العام 2020 حتى تاريخه بحوالى /7/ عمليات بيع شيكات مزوّرة بتواريخ مختلفة، كما تبيّن أنه يستعمل في تنقلاته هوية مزوّرة عائدة لشخص آخر.لــذلك، وبناءً على اشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعّرفوا إليه، الحضور الى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون، ثكنة العقيد جوزيف ضاهر، أو الاتصال على الرقم 290881-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.