"الأشغال" فتحت الطرق الجبلية في قضاء بعلبك

تولّت جرافات وزارة الأشغال العامّة فتح الطرق الدولية والرئيسية التي غمرتها الثلوج على محور عيناتا - دير الأحمر - البليقة - اليمونة دار الواسعة.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد تولت البلديات فتح الطرق الداخلية في البلدات، وعمدت إلى رش الملح لإذابة طبقات الجليد التي نجمت عن تدني درجات الحرارة ليلا إلى ما دون الدرجتين تحت الصفر.