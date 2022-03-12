باسيل يهاجم "مجموعة النكد": أنا مش خبير طقس!

غرّد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بالجلسة النيابية بـ19 ت1 اسقطت "مجموعة النكد" كتير بنود إصلاحية بقانون الانتخاب متل دائرة المنتشرين والانتخاب بمكان السكن، وثبّتت 27 اذار موعد للانتخابات. أنا مش خبير بالطقس ولكن عرضت بالجلسة إحصاء آخر 10 سنين عن عواصف شهر آذار، بس "النكد" ما بيسمع منطق".

وأضاف: "منيح ان رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته حدد الموعد بـ15 أيار وأنقذ الانتخابات. بالميغاسنتر ونواب الانتشار لا هو عنده صلاحية ولا نحنا عنا أكثرية. لهيك "مجموعة النكد" اسقطتهم بالمجلس النيابي وبالمجلس الدستوري وبالحكومة".