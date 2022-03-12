بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال

أكد رئيس تجمع أصحاب المولّدات عبدو سعاده أنّ "الظروف المحيطة بقطاع المولدات باتت صعبة جداً، الأمر الذي يستوجب اتخاذ قرار جريء بشكل سريع وسط ارتفاع أسعار المازوت في لبنان بسبب الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة".

وفي حديث عبر "لبنان24"، لفت سعاده إلى أنّ "الظروف الضاغطة قد تؤدي بأصحاب المولدات إلى اطفائها في وقت قريب نظراً الى عدم وجود قدرة ماليّة لديهم على تشغيلها بسبب الارتفاع الجنونيّ بسعري المازوت والدولار".

وكشف سعاده بأن مختلف المعطيات تشيرُ إلى أنّ كلفة الكيلوواط الواحد ستزدادُ بنسبة تفوق الـ30% لهذا الشهر، مشيراً إلى أن كل ذلك يحصل بسبب التفلت غير المعقول لسعر المازوت عالمياً.

وأضاف: "نطالب اليوم الحكومة باتخاذ قرار عاجل يقضي بتحويل سعر المازوت إلى الليرة اللبنانية ودعمه أقله خلال الفترة الراهنة. هذا الأمرُ يساهم أولاً على إراحة الجميع وخصوصاً المواطن، إذ في إمكاننا من خلال ذلك تقديم تغذية بمعدل 20 ساعة يومياً في حين أن الفواتير ستنخفض حُكماً، وبالتالي سيوفر المواطن الكثير من الأموال التي كان يدفعها للمولد في حين أنه سيحصل على الكهرباء لوقت أطول".