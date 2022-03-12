وسط الثلوج في عكار.. هذا ما حلّ بنساء وأطفال!

تمكن فريق من مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع - عكار من إنقاذ عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، بينهم نساء واطفال، احتجزتها الثلوج داخل سيارتها على طريق القموعة -الهرمل.



واشار رئيس المركز خالد ديب الى انه "قد تم إجلاء الجميع وهم بخير"، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".