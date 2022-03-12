حمية يجول في بعض مراكز جرف الثلوج

جال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في بعض مراكز جرف الثلوج في بعض المناطق اللبنانية، ونوه بالجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والأطقم العاملة معهم، شاكرا للعمال الموسميين وسائقي الآليات عملهم ليل نهار في سبيل فتح الطرق.

واطلع حمية على "استعدادات المراكز الدائمة بكل ما يتعلق باستمرارية عملهم طيلة أيام العاصفة الحالية"، مؤكداً "الحرص على ضرورة إيلاء المناطق كافة الأهمية الكافية والمناسبة"، مشددا على أنه و"كما من اليوم الأول من بداية الموسم، سيبقى إلى جانبهم كتفا بكتف"، وأضاف: "لن نألو جهداً في تأمين كل ما أمكنه لمتابعة عملكم الدؤوب، حتى الوصول إلى نهاية موسم الشتاء بأقل الأضرار الممكنة".



وفي ختام الجولة، جدد حمية شكره للعاملين، مشيرا إلى أنهم "كالجنود المجهولين في خدمة أهلهم ووطنهم".