لبنان

قدامى الحكمة ينعون عميدهم القاضي جوزف فريحة

Lebanon 24
12-03-2022 | 07:02
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نعى المحامي فريد الخوري رئيس جامعة قدامى الحكمة، باسم أعضاء الهيئة الإدارية وبإسمه، إلى أبناء الحكمة المقيمين والمنتشرين في العالم، العميد القاضي جوزف فريحة الذي تعلّم في الحكمة وتخرّج منها في العقد الرابع من القرن الماضي وظلّ على تواصل معها فكان مع الراحلين الدكتور جوزف الأشقر والمحامي ريمون غصوب من مؤسسي نادي الحكمة وأبرز لاعبي فريقه لكرة القدم.
وقال: "جوزف فريحة لم يترك الحكمة يومًا ولم يغب عن احتفالاتها على الرغم من تقدمه في السن، إلى أن أبعده المرض في السنتين الأخيرتين عنها.
من نودع اليوم عرفه أبناء الحكمة تلميذًا ولاعبًا ورئيسًا لعدة ولايات لنادي الحكمة الرياضي ولجامعة قدامى الحكمة. نمّ قرير العين ذكراك ستبقى مؤبدة في قلوبنا نحن الحكمويين".

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غد الأحد في كنيسة مار يوسف، الحكمة في الأشرفية.
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