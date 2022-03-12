استعدّوا في لبنان.. كتلة أكثر برودة ستصلُ في هذا اليوم





- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز حاليا فوق البحر الأسود ويتجه نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط والذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح شديدة، وثلوج على الجبال المتوسطة ويستمر تاثيره حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تلامس الثلوج ال700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالا، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و22 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع درجات حرارة متدنية ورياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد، مع تساقط أمطار محلية ومتفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار. كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 800 متر لذا، نحذر من خطر الانزلاقات. ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز حاليا فوق البحر الأسود ويتجه نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط والذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح شديدة، وثلوج على الجبال المتوسطة ويستمر تاثيره حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تلامس الثلوج ال700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالا، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و22 درجة مئوية).- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والتي تبقى متدنية ورياح ناشطة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ال800 متروما فوق نهارا ودون ذلك ليلا. مع حدوث انفراجات اعتبارا من بعد الظهر، كما نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأحد:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع درجات حرارة متدنية ورياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد، مع تساقط أمطار محلية ومتفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار. كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 800 متر لذا، نحذر من خطر الانزلاقات. ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الإثنين:

غائم جزئيا نهارا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط أمطار محلية متقطعة خاصة شمال وشمال شرقي البلاد وثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق والذي ينخفض مستوى تساقطه ليلا دون ال 700 متر خاصة شمال البلاد نتيجة الانخفاض الملموس بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الأكثر برودة، كما نحذر من تكون الجليد فجر الثلاثاء على الطرقات التي تعلو عن الـ600 متر وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء:

غائم جزئيا إلى غائم ورياح ناشطة، تشتد أحيانا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تبقى متدنية وتجدد لتأثير كتل هوائية قطبية باردة حيث تتساقط أمطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ700 متروما ودون ذلك في المناطق الشمالية. كما نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 500 متر وما فوق. يستمر ظهور الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 5 إلى 13 درجة، فوق الجبال من درجتين إلى 5 درجات، في الداخل من درجة واحدة إلى 7 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و35 كلم/س. تشتد أحيانا فتقارب ال50 كم/س شمال البلاد.



- الانقشاع: متوسط على الساحل سيء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.



- حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: 17°م.



- الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,35 ساعة غروب الشمس: 17,43