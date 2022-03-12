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لبنان
ضبط كمية من غالونات الزيت معدة للتصدير الى الخارج.. ماذا في التفاصيل
Lebanon 24
12-03-2022
|
08:24
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أفادت معلومات قناة الـ"أل بي سي أي" أن وزير الصناعة جورج بوشيكيان قام بضبط ٧٣٠٠ غالون من الزيت النباتي المعد للتصدير الى الخارج من مرفأ بيروت وأعطى توجيهاته بمنع تصديرها.
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بوشيكيان
مرفأ بيروت
الزيت النباتي
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