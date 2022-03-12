لبنان

نقابة الصيادلة كرمت المرأة والصيدلانية

Lebanon 24
12-03-2022 | 08:25
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 أقامت اللجنة الثقافية الاجتماعية في نقابة الصيادلة، ندوة بعنوان "نثق بك" حول تمكين المرأة عموما والمرأة الصيدلانية خصوصا، لمناسبة يوم المرأة العالمي وبالتعاون مع جمعية "فيفتي فيفتي غروب".
 
حضر الحفل نقيب الصيادلة جو سلوم، الاعلامية فيرا يمين، رئيسة جمعية فيفتي فيفتي جويل أبو فرحات، أعضاء مجلس النقابة، وفاعليات سياسية ونقابية وقضائية واجتماعية ودبلوماسية ونسائية واعلامية.
 
إفتتح النقيب سلوم الندوة متحدثا عن أهمية المرأة وكيفية دعم المرأة الصيدلانية.
 
بعدها تحدثت يمين عن تجاربها الشخصية، وخصوصا في الحياة الاعلامية والسياسية، مشددة على "ضرورة أن تثق الإمرأة بقدراتها الشخصية دون الاعتماد على أحد".
 
وتناولت أبو فرحات بالأرقام وضع المرأة في لبنان وقارنتها مع وضع النساء في دول العالم العربي، مؤكدة أنه "لا يمكن الوصول الى حقوق المرأة كاملة من دون ايصال كوتا نسائية في البرلمان اللبناني"، مشددة على "ضرورة إعطاء الصوت التفضيلي في الانتخابات للمرشحات النساء لمساعدتهن على الفوز".
 
وتلا المحاضرتين، مداخلات للصيادلة: سوسي بولاديان، منال دهيني، هيلين شماس ولمى كركي تحدثن خلالها عن تجاربهن الشخصية في الحقل الطبي والاجتماعي.
 
وكمبادرة لدعم تمكين المرأة، زينت الرسامة الصيدلانية لينا إيدانيان المسرح بلوحات تجسد الإمرأة، وقدمت الحفل الصيدلانيتان فيرا حيدر ومنى شاهين.
 
وإختتمت الندوة بتلاوة القسم اليميني للصيادلة المنتسبين جديدا للنقابة.
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