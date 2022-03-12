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لبنان
أبو فاعور: تسليم لبنان لإيران لن يكون
Lebanon 24
12-03-2022
|
08:33
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اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، ان "كارثة لبنان الكبرى كانت في اتفاق مار مخايل الذي يعني بحقيقته تسليم لبنان إلى إيران، مقابل إرضاء جشع التيار الوطني الحر الرئاسي والسلطوي، والذي تم تحقيقه بانتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية"، مضيفا: "رئاسة عون في هزيعها الأخير وتسليم لبنان لإيران لن يكون".
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