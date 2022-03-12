جرافة الأشغال أجلت سيارة بداخلها عائلة محاصرة في الثلوج في القموعة

أجلت جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة سيارة رباعية الدفع على متنها عائلة مؤلفة من أب وأم وطفلين كانت محاصرة في الثلوج على طريق القموعة. وتم سحب السيارة من قبل جرافة الاشغال ونقل الاطفال وتأمينهم بسيارة اخرى تابعة للوزارة وصولا حتى بلدة فنيدق.ووجه وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه التحية والتقدير "للحس الوطني والإنساني وللشعور الرفيع بالمسؤولية الأخلاقية لدى العمال الموسميين لدى الوزارة، الذين كانوا اليوم في القموعة، رجالا مسعفين لأهلهم"، قائلا: "بهكذا رجال تبنى الأوطان وترتقي الإدارات".