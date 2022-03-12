لبنان

جرافة الأشغال أجلت سيارة بداخلها عائلة محاصرة في الثلوج في القموعة

Lebanon 24
12-03-2022 | 08:35
A-
A+
Doc-P-929967-637826962360864860.png
Doc-P-929967-637826962360864860.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أجلت جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة سيارة رباعية الدفع على متنها عائلة مؤلفة من أب وأم وطفلين كانت محاصرة في الثلوج على طريق القموعة. وتم سحب السيارة من قبل جرافة الاشغال ونقل الاطفال وتأمينهم بسيارة اخرى تابعة للوزارة وصولا حتى بلدة فنيدق.
 
ووجه وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه التحية والتقدير "للحس الوطني والإنساني وللشعور الرفيع بالمسؤولية الأخلاقية لدى العمال الموسميين لدى الوزارة، الذين كانوا اليوم في القموعة، رجالا مسعفين لأهلهم"، قائلا: "بهكذا رجال تبنى الأوطان وترتقي الإدارات".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-03-12
11:29 | 2022-03-12
10:14 | 2022-03-12
10:05 | 2022-03-12
10:03 | 2022-03-12
10:01 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website