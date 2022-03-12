لبنان

ترشيحه حسم... بو صعب يخوض الانتخابات عن المقعد الأرثوذكسي في المتن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2022 | 09:18
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علم " لبنان ٢٤" أن اجتماعًا ايجابيًا حصل بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب الياس بو صعب، انتهى باتفاق على ترشيح بو صعب للانتخابات عن المقعد الارثوذكسي في المتن.
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معلومات "لبنان ٢٤": اجتماع ايجابي بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب الياس بو صعب انتهى باتفاق على ترشيح بو صعب للانتخابات عن المقعد الارثوذكسي في المتن.
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