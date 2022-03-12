ترشيحه حسم... بو صعب يخوض الانتخابات عن المقعد الأرثوذكسي في المتن

علم " لبنان ٢٤" أن اجتماعًا ايجابيًا حصل بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب الياس بو صعب، انتهى باتفاق على ترشيح بو صعب للانتخابات عن المقعد الارثوذكسي في المتن.