في مار الياس... ضربه ببلطة وفر لجهة مجهولة

أقدم مجهول على سرقة شاب في منطقة الفوار مار الياس وضربة ببلطة وأصابه إصابة خطيرة فيما فر إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويعمل الصليب الأحمر على نقله الى احد مستشفيات المنطقة.