لبنان

إخماد حريق سيارتين في ضهر صربا كسروان

Lebanon 24
12-03-2022 | 09:53
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 أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقا إندلع في سيارتين كانتا مركونتين داخل موقف للسيارات يقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في ضهر صربا كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.
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