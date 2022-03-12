إخماد حريق سيارتين في ضهر صربا كسروان

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقا إندلع في سيارتين كانتا مركونتين داخل موقف للسيارات يقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في ضهر صربا كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.