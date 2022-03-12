تدابير سير في الناقورة غداً

صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:يقام صباح يوم غد الأحد 13-3-2022، سباق الركض، من تنظيم نادي "إيليت" الرياضي بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وذلك على الطريق الساحلي لبلدة الناقورة / قضاء صور.لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعتباراً من الساعة 7,30 من التاريخ المذكور ولحوالى/4/ ساعات، تدابير السير التالية:منع مرور السير من مدخل مرفأ الناقورة / مركز الجيش اللبناني باتجاه بلدة البياضة لمسافة /5/ كلم ذهاباً واياباً، وتحويله الى الطرقات الفرعية.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.