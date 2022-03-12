لبنان

متعاقدو المهني والتقني: لعدم نشر أي اخبار الا تلك الصادرة عنا وممهورة بتوقيعنا

Lebanon 24
12-03-2022 | 09:55
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دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، في بيان، وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي كافة "عدم نشر الاخبار المتعلقة بالمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الا تلك الصادرة  عنها، وممهورة بتوقيعها، واي كلام او بيان صادر من مصادر اخرى (حراك متعاقدين، متعاقدون احرار وغيرها) لا يمثل المتعاقدين".
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