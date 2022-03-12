لبنان

لقاء في برجا لمرشحي ومرشحات لائحة "قادرين نخلي الأزمة فرصة"

Lebanon 24
12-03-2022 | 09:56
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عقد اليوم في في بلدة برجا، لقاء مع مرشحي ومرشحات لائحة "قادرين نخلي الأزمة فرصة"، بدعوة من الحركة السياسية "مواطنون ومواطنات في دولة"، وهم: نغم الحلبي وبترا سماحة وايمن زين الدين وعمر صبرا واحمد العاصي، وتم عرض مشروع اللائحة والرؤية السياسية من مختلف الجوانب.

وأجمع المرشحون على أن "الهدف هو المواجهة مع هذا النظام، وليس فقط خوض الانتخابات، لأحداث خرق هنا أو هناك، بل لمواجهة نظام قائم منذ التسعينات حتى اليوم"، مشددين على ان "المواجهة باتت ضرورة، ويجب أن تأخذ الشكل المطلوب، والا تكون عبارة عن كرنفال، بل يجب أن نخرج بتغيير كبير في الانتخابات، بمجلس وطني مدني يحمل شرعية".

وأشار المتحدثون الى ان "التحالفات اليوم غير واضحة، ويجب ان تتم على أساس مشروع سياسي واضح، وليس فقط الحديث عن خرق في دائرة معينة، أو الكلام بمنطق الزاروب والطائفة، بل يجب أن يكون الخطاب موحدا أمام الجمهور في الدوائر الانتخابية 16". لافتين الى ان "المجلس الوطني المدني، سيتألف من كل المرشحين الموجودين على اللوائح، التي قبلت خوض هذا الاستحقاق، تحت مشروع البديل، وكل المرشحين في اللوائح ال16 التي ستشكل سيعلنون فور تشكيلها عن إنشاء المجلس الوطني، والذي سيكون مؤسسة تتجسد فيها الشرعية الشعبية والشرعية الإجرائية، لخوض معركة ما بعد الانتخابات".

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش.
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