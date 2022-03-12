لبنان

مؤسسة عامل الدولية احتفلت بيوم المرأة العالمي

Lebanon 24
12-03-2022 | 09:59
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أحيت مؤسسة عامل الدولية اليوم العالمي للمرأة، بسلسلة نشاطات ترفيهية وتوعوية حول حقوق المرأة وقضاياها، أقيمت في معظم مراكز المؤسسة. كما استضاف ملتقى "زيكو هاوس" نشاطا ليوم كامل، شملت جلسة حوارية، علاج بالفن (حلقات رقص تعبيري)، ألعابا جماعية وغيرها، بمشاركة عشرات النساء من كل الجنسيات.
 
وتخلل النشاط عرض منتوجات وأشغال يدوية من صنع الفتيات والسيدات المتدربات ضمن مركزي حارة حريك وعين الرمانة المتخصصين بالتنمية البشرية والتضامن الإنساني. أما ختام اليوم، فكان مع عرض مسرحي بالتعاون مع جمعية Laban، فكان مرآة لحكايا نساء أدلين بقصصهن وأوجاعهن وآمالهن، بشكل مؤثر واحترافي.
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