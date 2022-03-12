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لبنان
"خديجة" غادرت وابنها منزلها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)
Lebanon 24
12-03-2022
|
11:29
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة
البـلاغ التالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
- خديجة عدنان سويدان (من مواليد عام 1999، لبنانية)
التي غادرت برفقة ابنها الذي يبلغ السنتين من العمر بتاريخ 8-3-2022 من منزلها الكائن في بلدة صديقين – قضاء صور، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 430019-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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