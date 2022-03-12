بشكل مفاجئ.. لا اتصالات في هذه المناطق

تفاجأ مشتركو شركتي "ألفا" و "تاتش" في عدد من القرى والبلدات العكاريّة، من إنقطاع كافّة خدمات الاتصالات من دون معرفة الأسباب.



طالب السكان هناك الشركات بحلّ الموضوع ومتابعته بأسرع وقتٍ ممكن.