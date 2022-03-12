لبنان

بشكل مفاجئ.. لا اتصالات في هذه المناطق

Lebanon 24
12-03-2022 | 12:13
A-
A+
Doc-P-930024-637827096574236117.jpg
Doc-P-930024-637827096574236117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفاجأ مشتركو شركتي "ألفا" و "تاتش" في عدد من القرى والبلدات العكاريّة، من إنقطاع كافّة خدمات الاتصالات من دون معرفة الأسباب.

طالب السكان هناك الشركات بحلّ الموضوع ومتابعته بأسرع وقتٍ ممكن.
 
 
مواضيع ذات صلة
بدل "البراد".. لبنانيون يبردون الطعام خارج المنازل لانقطاع الكهرباء!
lebanon 24
12/03/2022 21:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
12/03/2022 21:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان": هذه المحافظة باتت معزولة بالكامل
lebanon 24
12/03/2022 21:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال كهرباء لبنان اعلنت الاعتصام .. وقف الاعمال 3 أيام اعتبارا من الغد
lebanon 24
12/03/2022 21:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2022-03-12
14:05 | 2022-03-12
13:52 | 2022-03-12
13:32 | 2022-03-12
13:10 | 2022-03-12
13:02 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website