بيرم: للالتزام برسالة التعايش

شدد وزير العمل مصطفى بيرم على "ضرورة الالتزام برسالة التعايش من خلال الوثيقة التي اعلنها الامام موسى الصدر وبالآداء الذي كرسته المقاومة، عندما مارست فن العفو والمرحمة واعادة الشمل للبنان".وفي كلمة له خلال احتفال في المعيصرة - كسروان، أكد بيرم أن لـ"لبنان رمزية كبيرة جداً"، وأضاف: "من أهم الردود على العدو الصهيوني الذي يهدف الى الاصطفاف العرقي ان نحافظ على التعددية، ونحن أكثر من حافظ ونحافظ عليها، لأننا قدمنا أغلى ما لدينا من شباب يزهرون في هذه الارض ويزرعون فيها الحب والرحمة".وختم بيرم: "نحن معكم في مشاريعكم ونواجه التطبيع في المناهج ونبني مناهح على اسس وطنية، تجمع الوطن بكل أطيافه وفئاته".