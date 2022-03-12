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لبنان
هذا ما قاله وزير الداخلية عن تمويل الانتخابات
Lebanon 24
12-03-2022
|
13:10
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أعلن وزير الداخليّة بسام مولوي أن لا مشكلة في تمويل الانتخابات النيابية.
مولوي في حديث عبر الـMTV لفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد له أنّه سيدعو قريباً لجلسة تشريعيّة لإقرار الاعتمادات الماليّة بعد أن أقرّت في لجنة المال والموازنة.
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وزير الداخليّة
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