هذا ما قاله وزير الداخلية عن تمويل الانتخابات

أعلن وزير الداخليّة بسام مولوي أن لا مشكلة في تمويل الانتخابات النيابية.مولوي في حديث عبر الـMTV لفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد له أنّه سيدعو قريباً لجلسة تشريعيّة لإقرار الاعتمادات الماليّة بعد أن أقرّت في لجنة المال والموازنة.