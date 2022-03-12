لبنان

حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-03-2022 | 13:12
A-
A+
Doc-P-930034-637827129437822836.jpg
Doc-P-930034-637827129437822836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط التقلّبات في سعر الدولار بالسوق الموازية، وخوفاً من ارتفاع تعرفة الاتصالات، نشطت خلال الأيام القليلة الماضية عملية تشريج الهواتف عبر المواقع الالكترونيّة لشركتي الاتصالات. 
وفعلياً، فإن هذه الخطوة توفر على المواطن شراء بطاقة بالسعر الرسمي من دون أي تعرفة جديدة. أما الأمر الأبرز فهو أنّه من خلال عملية التشريج عبر الانترنت، استطاع بعض المواطنين سحب أموالهم الموجودة ضمن حساباتهم في المصارف والتي لا يمكنهم الحصول عليها "كاش" بسبب قيودٍ معينة. 
وبشكل بديهي، فإنّ هذا الأمر يحصلُ عندما يقوم مواطن بتشريج بطاقات لخطوط أشخاصٍ آخرين، ليتقاضى مقابل ذلك ثمن البطاقة التي دفع سعرها من حسابه. وبذلك، يكون قد استردّ المواطن ماله من المصرف بطريقة التفافيّة وغير مباشرة، في حين أن الطرف الآخر الذي حصل على "تشريجة لخطّه"، يكون قد استفاد من سعر منخفض للحصول على دولارات وأيام لخطّه.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2022-03-12
16:52 | 2022-03-12
16:17 | 2022-03-12
15:50 | 2022-03-12
15:36 | 2022-03-12
14:52 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website