إلغاء رحلات جوية إلى مطار بيروت.. ما القصّة؟

تعلن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن إلغاء رحلاتها هذا المساء 12 آذار 2022 من والى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت من والى مطار إسطنبول بسبب العاصفة الثلجية.

وأشارت الشركة إلى أن سيتم إعادة ترتيب حجوزات جميع المسافرين على متن رحلات الأحد 13 آذار 2022.