يوم الثلاثاء.. هذا ما سيشهده لبنان

كشفت مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي أن "الأيام القليلة ستشهدُ تساقطاً للثلوج لحدود الـ700 متر، خصوصاً ليل الثلاثاء".

وقالت المصلحة لقناة الـ"MTV" إنّ "الجليد سيكون على مستوى 500 متر مع درجات حرارة متدنية".