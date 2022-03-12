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لبنان
يوم الثلاثاء.. هذا ما سيشهده لبنان
Lebanon 24
12-03-2022
|
13:52
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كشفت مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي أن "الأيام القليلة ستشهدُ تساقطاً للثلوج لحدود الـ700 متر، خصوصاً ليل الثلاثاء".
وقالت المصلحة لقناة الـ"MTV" إنّ "الجليد سيكون على مستوى 500 متر مع درجات حرارة متدنية".
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