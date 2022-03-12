لقاء بين سلام ونائب رئيس الحكومة العراقي في أنطاليا

على هامش مشاركته في منتدى الديبلوماسية في أنطاليا، التقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين، وقد جرى التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

كذلك، تطرق البحث خلال اللقاء إلى دعم وتفعيل نشاط اللجنة اللبنانية - العراقية المشتركة التي يرأسها عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة تمهيداً لتحديد موعد قريب لاجتماع اللجنة.

وأكد نائب رئيس الحكومة العراقي للوزير سلام دعم العراق الدائم للبنان وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها.



بدوره، شكر سلام نائب رئيس الحكومة على الدعم المستمر للبنان وخاصة في مجال الطاقة وفتح باب الاستيراد لعدد كبير من المنتوجات اللبنانية.