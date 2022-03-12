لبنان

مع استمرار العاصفة.. كيف هي حال الطرقات مساء اليوم؟

Lebanon 24
12-03-2022 | 15:50
A-
A+
Doc-P-930063-637827223444946405.jpg
Doc-P-930063-637827223444946405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي بأن طريقي ترشيش زحلة وجزين كفرحونة مقطوعتين بسبب تراكم الثلوج.
في المقابل، لا تزال طريق ضهر البيدر سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي.
مواضيع ذات صلة
العاصفة تضرب لبنان... ما هي الطرقات الجبليّة السالكة والمقطوعة؟
lebanon 24
13/03/2022 03:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة "هبة".. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
lebanon 24
13/03/2022 03:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة "غريتا": أجواء قطبية "كانونية" بامتياز.. تحضروا للبرد القارس!
lebanon 24
13/03/2022 03:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
lebanon 24
13/03/2022 03:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الطرقات

لبنان

العاصفة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2022-03-12
16:52 | 2022-03-12
16:17 | 2022-03-12
15:36 | 2022-03-12
14:52 | 2022-03-12
14:15 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website