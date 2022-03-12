11
o
بيروت
11
o
طرابلس
6
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مع استمرار العاصفة.. كيف هي حال الطرقات مساء اليوم؟
Lebanon 24
12-03-2022
|
15:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي بأن طريقي ترشيش زحلة وجزين كفرحونة مقطوعتين بسبب تراكم الثلوج.
في المقابل، لا تزال طريق ضهر البيدر سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي.
مواضيع ذات صلة
العاصفة تضرب لبنان... ما هي الطرقات الجبليّة السالكة والمقطوعة؟
Lebanon 24
العاصفة تضرب لبنان... ما هي الطرقات الجبليّة السالكة والمقطوعة؟
13/03/2022 03:34:52
13/03/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة "هبة".. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة "هبة".. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
13/03/2022 03:34:52
13/03/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة "غريتا": أجواء قطبية "كانونية" بامتياز.. تحضروا للبرد القارس!
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة "غريتا": أجواء قطبية "كانونية" بامتياز.. تحضروا للبرد القارس!
13/03/2022 03:34:52
13/03/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
13/03/2022 03:34:52
13/03/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الطرقات
لبنان
العاصفة
تابع
الأكثر قراءة
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
Lebanon 24
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
06:53 | 2022-03-12
12/03/2022 06:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
02:30 | 2022-03-12
12/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
02:46 | 2022-03-12
12/03/2022 02:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
13:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2022-03-12
مقدمات النشرات المسائية
16:52 | 2022-03-12
سرقة بـ50 مليون ليرة في الكورة.. هذا ما سرقه مجهولون
16:17 | 2022-03-12
السيد: من يطالب بنزع سلاح المقاومة يخدم إسرائيل
15:36 | 2022-03-12
البزري تقدم بترشحه للإنتخابات النيابية
14:52 | 2022-03-12
"جحش الدولة" عائد إلى الطرقات.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
14:15 | 2022-03-12
لقاء بين سلام ونائب رئيس الحكومة العراقي في أنطاليا
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
13/03/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
13/03/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
13/03/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact