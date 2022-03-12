لبنان

السيد: من يطالب بنزع سلاح المقاومة يخدم إسرائيل

Lebanon 24
12-03-2022 | 16:17
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أكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أن "الإسرائيلي هو المزعوج من سلاح المقاومة ويعتبره تهديدا له، ومن يطالب بنزع هذا السلاح من القوى الموجودة في لبنان إنما يقدم خدمة لإسرائيل، وهذا له علاقة بالضغط الأميركي والأوروبي الذي يدعم هذه القوى، من اجل الضغط على المقاومة في إطار السعي لنزع سلاحها".
 
وأضاف السيد خلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل، بحضور فعاليات وحشد من الأهالي، أن "المقاومة التي صنعت الانجازات الهائلة وجعلت الكلمة الأعلى في لبنان دائما للمقاومة وليست لإسرائيل، ترمى بالأكاذيب والأضاليل والسباب والشتائم".
 
ورأى السيد أن "الدولة تنهار يوما بعد يوم وقد وضعتنا في مقابل أزمات أكبر من حجمنا وقدراتنا وإمكاناتنا، ولا يمكن أن نستعمل وسائل المقاومة العسكرية الأمنية في مواجهتها، وهناك بقية دولة يجب أن نعمل من أجل رفع مستوى حضورها ومسؤوليتها قدر الإمكان".
 
وأضاف: "الوضع الراهن يرتب علينا مسؤولية كبيرة وأن نحضر لمساعدة أهلنا وتخفيف ما يمكن من أزمات عنهم ليس في إطار الانتخابات، ونحن لسنا كذلك والناس عندنا ليست مادة انتخابية".
 
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