لبنان يواجه أسوأ عاصفة وواقع مأسوي يعيشه اللبنانيون

وسط أسوأ عاصفة عرفها لبنان منذ أكثر من عقد ونصف عقد، يواجه اللبنانيون في المناطق البعيدة النائية كما في المناطق القريبة حريق أسعار، فيما يرتجف أهالي المناطق البقاعية والشمالية والجبلية النائية أكثر من سواهم لجهة تعرّضهم لموجات الصقيع وانقطاع أثار الكهرباء مع استعصاء الاستمرار في دفع الاكلاف الباهظة لاشتراكات المولدات هذا الواقع احتلّ الصدارة في هموم الناس فيما لا يستشعر أحد أنّ أهل السياسة والسلطة استشعروا أو يمكن أن يدركوا ماذا يمكن أن يؤدي إليه هذا الواقع المأسوي على صعيد الاستعدادات للانتخابات النيابية التي صارت مراحلها في موقع متقدم، بحسب ما كتبت" النهار".

اضافت: "في وقت تصاعدت فيه الضجة مجدّداً حيال عملية احتكار المحروقات، ولا سيما منها المازوت، وبيعها في السوق السوداء، أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً تحذيريّاً مِمّا يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي عن نية بعض تجار المحروقات استغلال وضع الشتاء القارس وحاجة المواطنين إلى التدفئة باعتماد تسعيرة لصفيحة المازوت مخالفة للسعر الصادر في جدول تركيب الأسعار. وذكرت تجار المحروقات أنّها "ستتخذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين تصل إلى حرمانهم كليّاً من الحصول على المحروقات من أي من الشركات المستوردة والموزعة في حال ورود أيّ أخبار من وزارة الاقتصاد أو أيّ جهة أمنية مولجة حماية المواطن. لذا يطلب من تجار المحروقات التقيّد التام بجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط تحت طائلة الملاحقة قانونيّاً".

وبحسب مصلحة الارصاد الجوية فان الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأحد غائم جزئياً الى غائم احياناً مع درجات حرارة متدنية ورياح ناشطة تشتد احيانا شمال البلاد، مع تساقط أمطار محلية و متفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار.كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ٨٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات. و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

أما يوم الاثنين فالطقس غائم جزئياً نهارًا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط امطار محلية متقطعة خاصة شمال وشمال شرقي البلاد وثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر وما فوق والذي ينخفض مستوى تساقطه ليلاً دون ال ٧٠٠ متر خاصة شمال البلاد نتيجة الانخفاض الملموس بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الأكثر برودة، كما نحذر من تكوّن الجليد فجر الثلاثاء على الطرقات التي تعلو عن ال ٦٠٠ متر وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

صعوبات تموينية

على صعيد آخر قال مصدر وزاري امس لـ«الديار» بأن هناك صعوبات تواجه الجهود التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية لتوفير وتسهيل تأمين المواد الغذائية الاساسية بسبب الاضطراب الكبير في السوق العالمية والتهافت على هذه المواد جراء تداعيات حرب اوكرانيا، لكنه استدرك قائلا ان هناك اتصالات ومساعي مستمرة للمساعدة في حل هذه المعضلة، خصوصا ان حاجة الاستهلاك اللبناني هي صغيرة بالنسبة لدول أخرى.

وطمأن المصدر الى ان هناك مخزونا من الطحين والزيوت والسكر وباقي المواد الغذائية يكفي شهرين، وان الجهات المعنية تركز على تأمين كميات جديدة في فترة وجيزة.