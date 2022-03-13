المصارف تستعد للرد على قرار القاضية عون

قرار النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سفر رؤساء مجالس ادارات خمسة مصارف لا يزال يتفاعل على غير صعيد، خصوصاً في ظل معلومات ان عون ستتوسع في وقت لاحق بقرارات مشابهة.

وبحسب" الديار" فان جمعية المصارف تتجه للرد على هذا القرار بعد اجتماع لها في الثماني والاربعين ساعة المقبلة.

ووفقاً لما تسرب من معلومات، فان هناك اكثر من رأي قيد التداول قبل اجتماع الجمعية، ومن بين الخيارات التي تتجه اليها اعلان الاقفال العام للمصارف ليوم أو أكثر احتجاجاً .

وتعتبر مصادر الجمعية ان ما اتخذته القاضية عون ليس قانونياً، لأنها قررت منع السفر قبل الادعاء.

وتسعى المصارف الى مثل هذه الخطوة، التصعيد او اصدار موقف متشدد للضغط في مواجهة المسار القضائي الذي تقوده عون ضدهم.

وردا على سؤال عن الملاحقات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، قال عضو كتلة المستقبل نزيه نجم ل" الانباء الكويتية": كنا نتمنى على القاضية عون، ان تكون عادلة، فاليوم ليس وقت ان نطلق النار على أقدامنا، وليس وقت ان نقتل أنفسنا، نريد إنقاذ البلد، فلبنان بلد التسويات، ويقال ان مصرف لبنان مازال لديه 8 مليارات دولار فقط، كيف يمكن ان يستمر البلد، الموضوع سياسي، علينا العمل من خلال العقل وليس من خلال العواطف، فلبنان يقوم على تركيبة لا أحد يدري طريقتها.