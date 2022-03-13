محاولة فاشلة لسرقة سيارة في مدينة الميناء ...هذه التفاصيل!

اقدم مجهولون على محاوله سرقه سياره في منطقه الميناء بجانب محطة الشبلي، ولكن المحاوله باءت بالفشل بعدما عمد احد المواطنين على اطلاق الرصاص في الهواء ليفر السارقين بعدها الى جهة مجهولة،وعدم تمنكهم من اتمام عمليه السرقه بحسب مندوبة "لبنان 24".