لبنان

محاولة فاشلة لسرقة سيارة في مدينة الميناء ...هذه التفاصيل!

Lebanon 24
13-03-2022 | 00:58
A-
A+
Doc-P-930121-637827521173983739.jpg
Doc-P-930121-637827521173983739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون على محاوله سرقه سياره في منطقه الميناء بجانب محطة الشبلي، ولكن المحاوله باءت بالفشل بعدما عمد احد المواطنين على اطلاق الرصاص في الهواء ليفر السارقين بعدها الى جهة مجهولة،وعدم تمنكهم من اتمام عمليه السرقه بحسب مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
"بتهمة سرقة دراجة"...القاء القبض على مشتبه به في الميناء!
lebanon 24
13/03/2022 11:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم جديد قضية سرقة "درابزين" الطريق البحري في الميناء
lebanon 24
13/03/2022 11:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد غير مألوف... سرقة "درابزين" الكورنيش البحري في الميناء (فيديو)
lebanon 24
13/03/2022 11:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عملية مراقبة دقيقة...الرأس المدبّر لعصابة "سرقة" في قبضة "الأمن"!
lebanon 24
13/03/2022 11:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

المينا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-03-13
05:30 | 2022-03-13
05:15 | 2022-03-13
05:03 | 2022-03-13
05:03 | 2022-03-13
05:00 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website