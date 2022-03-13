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لبنان
جريمة مروعة على طريق المطار...ماذا حصل؟
Lebanon 24
13-03-2022
|
01:10
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قتل المواطن ع. ن.ج بعد اصابته برأسه برصاص مجهول على طريق المطار خلف مطعم الساحة بحسب مندوبة "لبنان 24".
المغدور يعمل حارساً في شركة بعينو متأهل وله ولدين ، وأشارت التحقيقات الى ان القاتل قام باطلاق النار رداً على قيام المغدور بمنعه من ركن سيارته أمام الشركة قبل أن يلوذ بالفرار .
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