جريمة مروعة على طريق المطار...ماذا حصل؟

قتل المواطن ع. ن.ج بعد اصابته برأسه برصاص مجهول على طريق المطار خلف مطعم الساحة بحسب مندوبة "لبنان 24".



المغدور يعمل حارساً في شركة بعينو متأهل وله ولدين ، وأشارت التحقيقات الى ان القاتل قام باطلاق النار رداً على قيام المغدور بمنعه من ركن سيارته أمام الشركة قبل أن يلوذ بالفرار .