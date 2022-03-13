مع استمرار العاصفة..اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!

أفادت غرفة التحكّم المروري عبر حسابها على "تويتر" بأنّ طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق عدد من المركبات والعمل جارٍ على المعالجة.كما ذكرت غرفة التحكم أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، القموعة - القبيات، مرجحين - مشمش، معاصر الشوف - كفريا، تنورين - حدث الجبة، تنورين - اللقلوق وترشيش - زحلة.