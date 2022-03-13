لبنان

دائرة بيروت الاولى: معركة على مقعدين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2022 | 02:00
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بعد تبلور شكل التحالفات في دائرة بيروت الأولى، باتت المعركة بحسب الخبراء الإنتخابيين محصورة بمقعدين : الأول  مقعد الارمن الارثوذكس  والثاني  مقعد الأقليات ، فيما  باتت المقاعد محسومة ، الماروني لنديم الجميل ، والارثوذكس لغسان حاصباني ، والكاثوليكي لنقولا الصحناوي بعد عزوف الوزير السابق ميشال فرعون عن الترشح ، والأرمن الكاثوليك للعميد جان طالوزيان ، وحاصل حتمي للطاشناق وآخر لبولا يعقوبيان . من هنا تسعى "القوات اللبنانية" الى ضم المرشح جهاد بقرادوني الى لائحتها من أجل رفع حاصلها والسعي الى المنافسة على مقعد ثانٍ والأرجح أن يكون الأقليات حيث رشحت المحامي القواتي إيلي شربشي على هذا المقعد ، أما حزب الطاشناق فتجزم مصادره أنه ،بتحالفٍ جيد، سيحصل على الحاصل الأرمني الارثوذكسي الثاني .

"التيار" يريد الطاشناق.

في المقابل ، وبالرغم من التردد الكبير الذي لا يزال يسيطر على قرار كل من التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق حول التحالف في دائرة بيروت الاولى الا ان هناك توجها جديا لديهما  لتثبيت تحالفهما السابق في الدائرة على عكس ما حصل في المتن.

وتقول مصادر مطلعة "إن  المصلحة الانتخابية للطرفين تقتضي ان يتحالفا في دائرة بيروت الاولى لضمان فوزهما بمقعدين نيابيين  وخوض معركة جدية على المقعد الثالث، في حين ان الفوز بهذا المقعد سيكون شبه مستحيل في حال تفرقهما".

المصدر: لبنان 24

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