لبنان

بو صعب يترشح من جديد لهذه الاسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2022 | 02:45
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حسم النائب الياس بو صعب ترشيحه عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الشمالي بعد اجتماع عقده أمس مع  رئيس التيار «الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل.

وفي رأي المحيطين ببو صعب" فان اعتبارات عدة دفعته الى الترشح ،ابرزها أنه  يعبر عن الحراك التغييري ويعمل في هذا السياق منذ توليه منصب وزير للتربية ، ومن غير المنطق أن يترك المجال مفتوحا للقوى المعارضة ل"التيار" والتي لا تتمتع بالحيثية و لا تعبر عن أجواء المتنيين   ومطلبهم بالوجوه الجديدة المرجوة، اضافة الى إصرار وتمني  القاعدة العونية عليه للترشح".

ووفق هؤلاء المقربين"فان ترشيح بو صعب دحض كل ما تم تسريبه من كلام مغرض من أنه لن يترشح  حماية لمصالحه الشخصية في الخارج"، مع تشديد المقربين على" ان بو صعب يحظى باستقلالية مطلقة داخل تكتل لبنان القوي وهناك احترام لمواقفه وفقا لمبدأ  الديمقراطية".

المصدر: لبنان 24

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