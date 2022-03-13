لبنان

عودة "صقور البرلمان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2022 | 02:30
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يتضح من خلال المواقف التي تُطلق بين الحين والآخر من قبل بعض القيادات في الأحزاب والتيارات السياسية، التي تُعتبر على خصومة سياسية، أن سقف المعركة الإنتخابية سيكون عاليًا جدًّا، بحيث سيلجأ الجميع من دون إستثناء إلى توسّل الخطابات الشعبوية، التي يعتقد مطلقوها أنها تصبّ في خانة "الغاية التي تبرّر الوسيلة"، أيًّا تكن هذه الوسيلة. المهمّ بالنسبة إلى هؤلاء جميعًا أن تخدم الوسيلة التي ستستخدم في المعارك الإنتخابية الهدف المنشود، وهو تجييش القواعد الحزبية وإستمالة المتردّدين، والذين لا يزالون يقفون على الحياد

وفي ظنّ بعض المراقبين أن هذه القوى السياسية تعمل على إيصال إلى الندوة البرلمانية نواب يصنّفون في خانة "الصقور"، بإعتبار أن المرحلة المقبلة تتطلب إتخاذ مواقف أكثر راديكالية.  

المصدر: لبنان 24

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