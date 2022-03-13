المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تأثير الكتل القطبية على شرق البحر المتوسط (فلسطين ولبنان وسوريا) يستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل، كما انّ الرياح الشمالية الغربية ستساهم بانحراف الكتل الرّطبة من تركيا نحو لبنان اعتباراً من فجر الاحد ما يسبب بتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر لتتدنى ليلا نحو 500 متر دون تراكمات تُذكر، بخاصة في المناطق الشمالية.

من المتوقع ان تنال الجبال الغربية والبقاع الغربي الحصة الاكبر من الرطوبة التي ستتحوّل الى ثلوج بينما تتساقط الامطار ساحلاً مصحوبة بحبات البرّد، ويُنتظر ان تكون التراكمات الثلجية جيدة نسبياً اعتباراً من 900 متر وما فوق،

من جهة أخرى، تنشط حركة المرتفع القطبي بضغط يلامس 1042hpa فوق البحر الأسود وشرق اوروبا ويدفع بالكتل الشديدة البرودة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فتزداد قساوتها بين الثلاثاء والاربعاء في لبنان وسوريا وتكون الأقسى لهذا الموسم الشتوي، تتزامن مع بعض الكتل الرطبة التي سينتج عنها تساقط للثلوج ايام الاحد والثلاثاء ويصل مستوى تدني الحرارة في البقاع ليتراوح بين -4 و -8 درجات وعلى ارتفاع 1000 متر بين -4 و -5 بينما تلامس درجتين على الساحل ليلاً مساء الاربعاء.

يشهد لبنان أقسى الموجات القطبية والجليدية لهذا الموسم على ان تبدأ بالانحسار صباح يوم الخميس.

طقس اليوم الاحد مثلج بخاصة في البقاع الوسط والغربي والجبال الغربية مع تدني حاد بدرجات الحرارة مساء وتشكل طبقات الجليد

طقس يوم الاثنين قليل الرطوبة، تعود وتشتد يوم الثلاثاء.

الحرارة على الساحل ليوم الاحد: 8 درجات نهاراً و 4 ليلاً

في البقاع: -1 درجة نهاراً و -4 ليلا

على الجبال 1200 متر: -1 نهاراً و -4 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -5 نهاراً و -13 ليلا

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: 85%